Lavoro | Zullo Fdi ' numeri record ecco perché sinistra getta discredito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "L'Istat oggi ci informa di una serie di dati significativi: cresce l'occupazione, specie quella femminile, diminuiscono i disoccupati, l'inflazione è ai minimi in Europa. Questi sono i risultatidel governo Meloni. Lavuole censurarli, motivo per cui si inventa costantemente narrazioni distorte perree confondere l'opinione pubblica. Ma gli italiani non ci cascano". Lo dichiara in una nota il senatore Ignazio, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione