L’assassino di Sharon ora è pentito e piange a dirotto Sono dispiaciuto per quello che ho fatto…

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nelle lunghe ore trascorse da Moussa Sangare al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove è arrivato nella mattina del 29 agosto come possibile testimone per uscirne da reo confesso dell’omicidio diVerzeni, cistati momenti di debolezza e lacrime. L’audizione è stata “interrotta in più momenti, lui chiedeva di sospendere perché era provato, si è messo are”, ha riferito in conferenza stampa la procuratrice di Bergamo, Maria Cristina Rota. Solo al termine dell’interrogatorio Sangare si sarebbe detto “perche ho compiuto”. Cioè un omicidio senza apparente motivo. “Non c’è nessun movente religioso o di odio razziale o di terrorismo”. Moussa Sangare non avrebbe moventi religiosi per l’omicidio diIl 31enne “non risulta appartenente ad alcun movimento religioso. Il movente non c’è”, ha detto Rota.