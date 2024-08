La piccola intervista a Harris in attesa del super show con Trump

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Più che quelle di un’condotta da una giornalista alla candidata per l’incarico di governo più importante del pianeta, sembravano le domande di una buona maestra all’alunna del cuore che non deve sfigurare. Così, l’esperta reporter Dana Bash della CNN, in altre occasioni un “mastino” che non molla la presa, con la vicepresidente Kamala, che aveva accanto il governatore del Minnesota Tim Walz, ha sfoderato tanta benevola pazienza. Con tatto sono arrivati anche i “follow up” non per imbarazzare ma aiutare l’ta sulle risposte barcollanti. Più che prevedibile che sulla CNN il ticket democratico speranzoso di tenere lontano dalla Casa Bianca lo “spauracchio”-Vance, avrebbe giocato in “casa”, come del resto si era già visto in certe pseudo interviste disu Fox.