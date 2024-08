Inter-Sampdoria Women | data ora diretta TV LIVE streaming e cronaca

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Al via la nuova stagione di Serie A Femminile.è la prima partita ufficiale del campionato professionistico femminile. La squadra di Gianpiero Piovani inizierà la nuova avventura con una sfida casalinga. Di seguito tutte le informazioni utili su. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’torna in campo per il debutto stagionale. Nella 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile la squadra del nuovo tecnico Gianpiero Piovani ospiterà in casa ladi Davide Corti, allenatore blucerchiato. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 31 settembre – a partire dalle ore 18:00, quando è previsto il fischio d’inizio presso l’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Ilsu-News.