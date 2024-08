Festival di Venezia Angelina Jolie si allontana dai riflettori e dal red carpet per abbracciare un fan affetto da osteogenesi imperfetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non solo glamour, applausi e paparazzi. C’è anche un briciolo di umanità nel mondo dello spettacolo elo ha dimostrato sul reddella Mostra del Cinema di. Mentre firmava autografi la diva del cinema, in concorso al Lido con “Maria” dedicato al celebre soprano Maria Callas, lasi èta per raggiungere un fan a bordo passerella. Si trattava di Pasquale Esposito che si è messo in viaggio da Poggioreale, accompagnato dal padre, per salutare la sua beniamina. Pasquale èda, una malattia genetica rara. E oggi toccherà salutare un’altra diva del cinema, Nicole Kidman. Il secondo mito di Pasquale. L'articolodisidaie dal redperun fandaproviene da Il Fatto Quotidiano.