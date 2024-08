Cucchiara si candida a rettrice | Un grande patto per Unimore Semplifichiamo i processi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) La professoressa Ritasidell’Università di Modena e Reggio. Per farlo ha scelto una lettera rivolta al personale e agli studenti dell’ateneo. Professoressa di architettura dei calcolatori e di visione artificiale, è la prima donna in assoluto a ufficializzare la propriatura al rettorato. Il mandato dell’attuale rettore Carlo Adolfo Porro terminerà nell’ottobre 2025. L’elezione del nuovo è prevista per giugno., nella sua lunga missiva che pubblichiamo in parte, pone l’accento sui motivi di orgoglio dell’Ateneo, "a cominciare dalla forza pluridisciplinare, che ne fa un Ateneo saldamente generalista, fino all’unicità organizzativa della ’Reti di Sedi’ – Modena e Reggio Emilia – arricchita dalla collaborazione con l’Accademia Militare e recentemente da altri campus distribuiti sul territorio emiliano e lombardo".