Corriere rimane intrappolato nel vano del furgone e rischia la morte | salvato dai carabinieri

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bologna, 30 agosto 2024 – Da due ore eranel retro del. Senza acqua, né aria condizionata, con le temperature che sfiorai 38 gradi. Hato davvero la vita undi 37 anni,ieri attorno all’ora di pranzo daidel radiomobile di Borgo Panigale. Erano circa le 12,15 quando è arrivata al 112 la telefonata delespresso, che riferiva di essere rimasto chiuso da circa due ore neldi carico delche aveva parcheggiato in via Belvedere a Zola Predosa, per fare una consegna a domicilio per conto di una compagnia di trasporti internazionale. Appresa la notizia e considerate le temperature elevate di questi giorni, ihanno individuato velocemente il mezzo e quando si sono avvicinati hanno sentito i lamenti dell’uomoall’interno.