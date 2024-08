Castelfidardo test duro col San Marino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un sabato di Coppa per ilche salirà a Sanper il primo turno di Coppa Italia di D. Chiesto l’anticipo di un giorno, visti gli accordi tra le due società, con fischio d’inizio del match domani alle ore 16. Sarà sfida unica: se dovesse perdurare il risultato di parità alla fine dei tempi regolamentari si tireranno i rigori. Quelli che sono serviti domenica alper avere la meglio, in casa, nel turno preliminare di Coppa, dello United Riccione, dopo il 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Uninfallibile dal dischetto e che ha trovato in Elezaj uno degli uomini decisivi (ha parato il rigore di D’Angelo) prima del penalty finale realizzato di Guella. "La squadra nel primo tempo per 40’ è stata encomiabile – afferma mister Marco Giuliodori – e non a caso siamo riusciti a trovare anche due reti.