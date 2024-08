Calciomercato al rush finale cresce la spesa in Serie A | il confronto con gli altri campionati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Partito il conto alla rovescia del. Alla mezzanotte di venerdì 30 agosto suonerà il gong per tutte le squadre dellaA ancora alle prese con i ritocchi finali in vista della stagione 2024/25 appena iniziata. Mentre le società si affrettano a chiudere i lavori di rinforzo delle proprie rose provando a mettere a segno gli affari dell’ultim’ora, c’è chi ha già stimato latotale dei movimenti di mercato dei club italiani e l’ha messa asia con l’annata precedente, sia con inel resto del mondo. A tracciare un bilancio provvisorio è l’analisi del Cies Football Observatory, dal quale risulta come laA sia tra le competizioni che hanno speso di più rispetto all’estate scorsa.