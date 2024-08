Bellanova | Inter-Atalanta non l’esordio che speravo! C’è da lavorare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)dopoterminata sul punteggio di 4-0, in un’vista su DAZN ha parlato del suo esordio a San Siro, ma con la maglia dei bergamaschi. INIZIO NON BELLO – Raoulnon è felicissimo perdi San Siro dopo la brutta sconfitta interminata sul punteggio di 4-0: «Subire un gol dopo quattro minuti e prenderne un altro dopo dieci minuti a San Siro, comincia ad essere difficile. Siamo tanti ragazzi nuovi che dobbiamo ancora capire alcuni meccanismi con la squadra, ma cercheremo di dare il massimo perché non èche. Ho scelto l’perché è una squadra ambiziosa, sappiamo quanto sono importanti i giocatori di questo ruolo per il mister. Adesso vado in Nazionale e dopodiché tornerò dando il mio contributo».