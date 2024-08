Adamo | Mi diverto la categoria non conta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Guardo la partita, non i risultati: anche a Sassuolo ero stato contento, ma se serve parlare di voglia di riscatto, bhe, mi va benissimo come sono andate le cose contro il Catanzaro". In sala stampa al termine del match che ha regalato ai bianconeri il secondo successo in tre incontri (due su due in casa), mister Michele Mignani si è goduto il momento: "La squadra non aveva bisogno di dimostrarmi niente, li vedo ogni giorno, sono sempre sul pezzo. Meritano i complimenti. Avevamo di fronte un avversario di qualità e fisicità. Non era facile, ma siamo andati in vantaggio, soffrendo e concedendo magari un po’ di campo, ma riuscendo anche a costruire delle buone ripartenze. In occasione di una di queste è arrivato il 2-0. Vorrei concedere meno possesso palla, ma dall’altra parte ci sono sempre squadre forti, ben organizzate e ben allenate".