Verso Napoli-Parma le prime parole di Conte

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’allenatore delAntonioha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sifa con il. Di seguito le sue. Lukaku?“Io sto aspettando l’annuncio ufficiale (ride, ndr), prima di parlare di un giocatore, come successo in passato, aspetto l’annuncio ufficiale”. Quanto è stata importante la vittoria col Bologna per il morale e gli allenamenti?“Sicuramente la partecipazione c’era già prima, non poteva essere altrimenti, deve essere sempre massimale. Poi un buon risultato o un non risultato positivo, la pretesa è d’obbligo. Hanno dato tutto anche dopo il Verona, lo stesso col Bologna, ma sappiamo quanto un risultato può cambiare gli umori, in generale. Può cambiare anche l’approccio, puoi essere piùnto, non rilassato, ma puoi avere più entusiasmo, da parte di tutti.