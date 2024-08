Una festa per raccogliere le firme | Uniamo tutte le realtà resistenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) La lotta per salvare il bosco urbano di Ospizio questa domenica si trasformerà indi quartiere, senza abbandonare però l’impegno civico della raccolta. L’iniziativa ’I(n)nti - Piccolo festival dei boschi’ parte dai gruppi di attivisti, gli stessi che durante l’estate si sono schierati contro l’intervento che prevede di cementificare oltre metà parco, in virtù della costruzione di un supermercato e di alcuni servizi pubblici. Il centro nevralgico della loro battaglia è stato ed è ancora il circolo Villaggio Stranieri, accanto al bosco in questione, dove ogni mercoledì si tiene l’assemblea pubblica aperta ai cittadini per discutere e informare sul tema. Ed è sempre lì, domenica (1° settembre) dalle 15 fino a sera, che si terrà ladi quartiere: "Musica, cibo, mercatino dell’usato, balli e tanto altro – riferiscono –. Tutti i cittadini sono invitati".