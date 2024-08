Strage estiva dei senzatetto in Lombardia non si muore solo di freddo | tra giugno e luglio 13 vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non: lainvisibile, quella dei senza dimora, prosegue anche nei mesi estivi. Sebbene l’inverno rappresenti il periodo dell’anno più drammatico, in cui anche i riflettori dei media si accendono per riportare i casi di cronaca più eclatanti, la ‘invisibile’ si alimenta mese dopo mese durante tutto l’anno. A tenere il conto degli ‘invisibili’ che muoiono nelle strade (e non) delle città è l’osservatorio della Fio.psd, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Ente del Terzo Settore, associazione che persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora. Da inizio 2024, insono morte 39 persone senza dimora (nel 2023 erano state 86).