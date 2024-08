San Nicola Manfredi Cilento interroga Vernillo | Sia fatta chiarezza sui fondi del Mef

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale di San, Francesconuovamente il sindacoe la sua Giunta. Questa volta, il consigliere pone la sua attenzione sullo stato di salute finanziario dell’Ente comunale, presentando unazione al primo cittadino. Con l’zione,chiede che l’Amministrazione comunale facciasull’utilizzo (o meno) da parte del Comune degli importi ricevuti in base all’adesione al fondo istituito dal MEF affinché l’Ente comunale avesse liquidità sufficiente per far fronte al pagamento dei debiti maturati sino al 31 dicembre 2019.  “Si ricorda – evidenzia il consigliere– che il Comune di Sanè stato destinatario della somma di euro 2.815.028,27”.