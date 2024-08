Rissa ai giardini Diaz accoltellato un ragazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Macerata, 29 agosto 2024 – Unè statol’altra notte, durante unaai. Ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, mentre i carabinieri della Compagnia di Macerata stanno ricostruendo l’accaduto. Un primo allarme è arrivato intorno alle 23.30 di martedì, quando diversi passanti hanno segnalato una discussione piuttosto accesa ai. Sono accorsi i carabinieri e una Volante della pollizia. Sul posto c’erano tre o quattro immigrati, che sono stati identificati. Tutti hanno detto di non aver visto o sentito nulla di grave, e nessuno aveva armi. Poco dopo, un’altra chiamata è arrivata al 118 da viale Trieste, vicino al Comune: un, arrivato fin lì a piedi, era crollato a terra davanti alla piaggia della Torre. Aveva la maglietta sporca di sangue e i segni di coltellate alla schiena.