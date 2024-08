Prescriverei a tutti un Tg1 della sera soprattutto la seconda parte | top news da far impallidire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) di Riccardo Bellardini E’ sempre utile un Tg1, per ricordarsi di cos’è l’informazione.quella del servizio pubblico. Se fossi un medico che cura quella fastidiosa malattia che è la carenza d’informazione, lo: Tg1 delle 20 a vita, specialmente il secondo quarto d’ora, in cui va in scena una carrellata di topda far, tra mistico e cazzaro, serio e faceto, un intruglio sublime che ti concilia la cena.martedì, 27 agosto, l’iniezione di consapevolezza sulla realtà attuale del mondo e sull’evolversi degli eventistoria, ha toccato punte invidiabili. Non m’ha impressionato l’approfondimento sugli Oasis riuniti. Di quello ne han parlato, e continueranno a parlarne per giorni. Mi ha colpito di più un servizio a dir poco “avveniristico”, andato in scena stavolta, inaspettatamente, alle prime battute del giornale.