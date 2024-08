Passengers la spiegazione del finale | Chris Pratt e Jennifer Lawrence sopravvivono alla loro storia d’amore fantascientifica?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024), ladelè un film che sembrava dovesse essere un successo. Vantava unaoriginale – cosa non da poco a Hollywood di questi tempi – di Jon Spaihts, che avrebbe poi co-sceneggiato entrambi i film di Dune. Il suo regista, Morten Tyldum, aveva già diretto il candidato all’Oscar The Imitation Game. Il film ha avuto anche la particolarità di unireall’apice dellecarriere; laaveva appena concluso la saga di Hunger Games, mentreera esploso sulla scena dei blockbuster con Guardiani della Galassia e Jurassic World. Ma dopo l’uscita,ha ricevuto recensioni contrastanti, soutto per quanto riguarda un colpo di scena nascosto nel marketing.