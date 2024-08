Paralimpiadi Parigi 2024 otto medaglie nel nuoto nel day 1 | Gilli oro nei 100 farfalla S13 Bocciardo trionfa nei 200 stile S5

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo la prima medaglia azzurra alledidi Lorenzo Bernard nell’inseguimento individuale 4000m B, è ila regalarepodi all’Italia in questa prima giornata di gare. Il primo oro dell’avventura italiana è firmato da Carlottache ha chiuso in 1.03.27 la gara dei 100S13, precedendo la statunitense Grace Nuhfer (1:03.88) e l’uzbeka Muslima Odilova (1:05.43). Il secondo è frutto dell’impresa di Francescochenei 200libero S5 uomini, imponendosi su Kyril Pulver e sull’ucraino Oleksandr Kolarov. Per l’azzurro c’è anche il nuovo record paralimpico: battuto il 2:26.76 che già gli apparteneva da Tokyo. Il nuotatore azzurro Simone Barlaam ha conquistato la medaglia d’argento nella gara dei 400sl S9 alledi