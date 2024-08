Osimhen corsa contro il tempo | arabi o Chelsea? Ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024) A 24 ore dalla chiusura del mercato, il futuro diè ancora incerto. L’Al Ahli spinge, ilnon molla il bomber del Napoli. Il futuro di Victorsi decide in queste ore frenetiche di calciomercato. Con la deadline che si avvicina, Al Ahli esono in lotta serrata per il bomber del Napoli. Gianluigi Longari di Sportitalia svela gli ultimi dettagli sull’offerta araba: “Si avvicinano le parti per l’affarecon l’Al Ahli. Il contratto proposto all’attaccante del Napoli avrebbe durata di 4 anni. Si entra nella fase decisiva.” L’Al Ahli ha inserito una clausola intrigante nella sua proposta: “La proposta dell’Al Ahli percomprende una clausola rescissoria che potrebbe essere attivata solo dopo due stagioni dall’eventuale arrivo dell’attaccante del Napoli ina Saudita. La clausola è inferiore ai 50 milioni”.