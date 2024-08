Nuovi rinforzi per la sicurezza dell’Irpinia | altri sette Marescialli assegnati al Comando Provinciale di Avellino

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024)rafforzano la presenza dei Carabinieri in Irpinia: assegnazioni strategiche per potenziare lasul territorio Nella costante dedizione alla tutela dell’ordine e dellapubblica, ildei Carabinieri diha accoltodalLegione Carabinieri Campania e destinati alle Stazioni di, Ariano Irpino, Dentecane, Greci, Mirabella Eclano, Montefalcione e Solofra. La cerimonia di benvenuto si è svolta presso la Caserma Litto di. Il Comandante, Colonnello Domenico Albanese, ha espresso la sua gratitudine per l’arrivo di questi militari, già impegnati nelle prime pattuglie nelle giurisdizioni dei rispettivi reparti di appartenenza.