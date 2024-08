Mafia Cracolici La strada maestra è tenere alta la vigilanza

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Dopo l’emozione dell’opinione pubblica per i fatti di sangue dei primi anni ‘90 si è entrati in una situazione di stasi, della quale fanno parte non solo le organizzazioni criminali ma anche quel sistema di relazioni della borghesia mafiosa che in qualche modo prova a riconquistare terreno nell’illecito e nell’opacità: la vialae contrastare Cosa nostra con gli strumenti legislativi a disposizione, così da sottrarle la reputazione di cui ancora gode nei nostri territori.