L’ha ucciso ha fatto a pezzi il corpo e messo le parti in sacchetti di plastica che ha sparso per la città | condanna all’ergastolo per il figlio dell’attore Rodolfo Sancho Aguirre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo aver inizialmente euna sentenza dia morte, il tribunale di Koh Samuitrasformata in ergastolo e così DanielBronchalo passerà tutta la vita in prigione in Thailandia. La riduzione della pena grazie alla sua collaborazione durante il process,o stando a quanto dichiarato all’Associated Press dal colonnello di polizia Paisan Sangthep, vice comandante della polizia provinciale di Surat Thani, che ha assistito all’udienza., cuoco e youtuber di 30 anni, era stato accusato dell’omicidio di Edwin Arrieta Arteaga, un chirurgo plastico colombiano di 44 anni, mentre entrambi si trovavano in vacanza sull’isola turistica thailandese di Koh Pha-ngan nell’agosto dello scorso anno. Ilto èdi, un importante attore spagnolo e di Silvia Bronchalo, anche lei attrice.