Il giallo di Sharon Verzeni la rivelazione | un 35enne scomparso da Terno d’Isola proprio dalla notte del delitto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Bergamo) – La segnalazione è arrivata ai carabinieri di Bergamo da una persona che si trovava nel centro dilain cuiè stata assassinata. Il testimone avrebbe fornito i nomi di una decina di persone che ha notato in quelle ore: tutte si sono rifatte vive nella zona nei giorni successivi al, tranne una. Si tratta di un uomo, di circa 35 anni, che dal giorno delsarebbe sparito dai radar, non si sarebbe fatto più vedere in piazza VII Martiri, cuore del paese, con bar e negozi, che fino alla fine di luglio frequentava assiduamente: un luogo cruciale nel, perché da lì si dirama via Castegnate, doveè stata uccisa 10 minuti prima dell’una.