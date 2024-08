Ikea organizza un pigiama party globale il 31 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il 31trasformerà i suoi negozi in tutto il mondo in una festa del sonno con un evento unico: un. L’iniziativa è stata pensata per celebrare la fine dell’estate e per sottolineare l’importanza di un sonno di qualità. I partecipanti che si presenteranno innei punti vendita potranno godere di una serie di vantaggi, tra cui una colazione gratuita e sconti speciali.un “” (Credits: ANSA) – VelvetMagUna giornata dedicata al sonno Ilto dafa parte di una campagnavolta a sensibilizzare sull’importanza del riposo. Il gigante svedese dell’arredamento ha sempre dato grande importanza al comfort e alla qualità del sonno, elementi fondamentali per il benessere quotidiano.