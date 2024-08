Estate 2024 | ultime partenze con fine settimana da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’volge al termine con leverso il mare e la montagna e gli ultimi rientri. Secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, venerdì 30 e sabato 31 agosto saranno caratterizzati da bollini rossi (traffico intenso) in particolare sulla A57 Tangenziale di Mestre e sulla A23 (Udine Sud – Palmanova). Nel dettaglio – anticipa Autostrade Alto Adriatico – per tutto l’arco della giornata di venerdì potrebbero verificarsi rallentamenti e code sulla Tangenziale di Mestre nel tratto di competenza della Concessionaria dal Terraglio al bivio A27/A57 in direzione Trieste. Nel pomeriggio, traffico sostenuto in A4 direzione Venezia con possibili code e rallentamenti in entrata al Lisert.