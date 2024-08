Dove vanno ora i migranti Le Figarò elogia Meloni | sinistra in imbarazzo totale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo l'Economist, arriva anche l'elogio del quotidiano francese Le Figaro. Giorgiapiace proprio a tutti, tranne ai soliti gufi diitaliani che ogni giorno se ne inventano una per far cadere il governo da lei guidato. Tutti tentativi culminati in un colossale buco nell'acqua. “Uscita rafforzata dalle elezioni europee,è stata l'unico capo di un esecutivo Ue a guidare lei stessa la lista del suo partito, e ottenuto un risultato migliore rispetto alle legislative del 2022 che l'hanno portata al potere, Giorgiapuò vantare un altro punto a suo favore: quest'estate l'ingresso dei clandestini in Italia è in caduta libera”, scrive lo storico giornale francese. I numeri non mentono. "Con 40.138 clandestini sbarcati sulle spiagge del Paese al 27 agosto 2024, rispetto ai 113.