Cesara Buonamici un’emozione di Firenze | Da aspirante farmacista a volto del Tg5 tutto iniziò qui Ma come è cambiata la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 –, se non fosse diventata giornalista cosa avrebbe fatto? "Difficile da dire. Ero iscritta a Farmacia ma con molti dubbi, pensavo alla strada della ricerca, ma non ero convinta. D’altra parte appena mi si è presentata una occasione per la tv mi sono precipitata. Quindi ero molto giovane. Il provino a Telelibera andò bene e di lì ho cominciato, poi sono passata a Retequattro e poi a Canale 5. Maè cominciato a”. Dal 1992 èsimbolo del Tg5, ora anche direttore ad personam: non ha mai sentito l’esigenza di cambiare? “Se cambiare significa fare un altro lavoro, mai. Ho avuto la fortuna di fare quello che desideravo per giunta in un telegiornale che nasceva con noi. Edizioni straordinarie, approfondimenti, commenti ti danno modo di spaziare in tutti i campi della professione e di non annoiarti mai.