Bollette non pagate e guai | vip senza aria condizionata e acqua calda

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nientee nienteper l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, la cantante Laura Pausini e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Questa è la situazione che i facoltosi proprietari degli appartamenti della torre Eurosky, il grattacielo dei vip situato in una delle zone residenziali più belle di Roma, devono fronteggiare. Il motivo? Da anni, secondo quanto riferito da Ecogena, la società di Acea che fornisce i servizi di climatizzazione nell'edificio, l'amministrazione condominiale avrebbe smesso di pagare le, accumulando debiti per quasi 1,2 milioni di euro. La questione è finita in tribunale e i giudici hanno deciso di procedere con il pignoramento del conto corrente intestato al condominio. Ma facciamo un passo indietro.