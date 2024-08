Bayer Leverkusen Rolfes | Inter e Milan che fascino! Ma ho un piccolo rammarico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Simon, capo dell’area sportiva del, fa il punto sul sorteggio di UEFA Champions League, dove i campioni tedeschi in carica affronteranno anche l’. Con un. SFIDE AFFASCINANTI – Nella fase campionato della nuova UEFA Champions League, ilavrà l’onore di ospitare entrambe le squadreesi. In Germania voleranno infatti, che affronteranno i campioni di Germania in carica. Simon, ex centrocampista e attuale direttore dell’area sportiva del club, ha parlato così delle due sfide (e non solo), sottolineando ildi non poterne giocare almeno una ao: «Sarà una grande sfida questo percorso europeo, con avversari di grande. La partita di Anfield contro il Liverpool è sicuramente un grande highlight, visto il passato di Xabi Alonso.