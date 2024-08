Autonomia la Lega vaneggia sulla posizione della Cei

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nel botta e risposta a distanza tra il presidenteRegione Veneto, Luca Zaia, e il vicepresidenteConferenza episcopale italiana, il vescovo di Cassano allo Ionio, Francesco Savino, ci colpisce la memoria corta del governatore, a meno che non si tratti di malafede. Savino in un’intervista a Repubblica ha detto che con la riforma dell’differenziata “non solo avremo tante Italie quante le Regioni, ma si rischia pure un Far West tra quelle povere”. Zaia, per tutta risposta, in un’intervista a Libero ha spiegato che “è importante capire” se quella di Savino sia “un’opinione isolata o di unaufficialeCei. Se fosse stata approfondita meglio la portatariforma, nei suoi aspetti tecnici e amministrativi, sono convinto – ha concluso – che il vicepresidente avrebbe espresso una valutazione più chiara e diversa”.