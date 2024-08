Atletica stagione finita per Chituru Ali | Problema anche alle Olimpiadi torno nel 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024)Ali è costretto a saltare il Golden Gala 2024 di Roma e a chiudere anzitempo la sua. Lo sprinter azzurro ha infatti annunciato con un post su Instagram di doversi fermare a causa di un infortunio. Se nei giorni scorsi Ali, argento agli Europei dello scorso giugno, aveva comunicato di voler recuperare per i prossimi impegni, adesso arriva la bandiera bianca. “Ci sono sfide che non si possono vincere, almeno per ora – scrive l’azzurro – Mi devo fermare per un infortunio che mi costringe a chiudere qui il 2024. Si tratta di undi cui mi ero reso conto a Turku e mi sono portato dietro. Ci rivediamo nel, più determinato che mai.