Accadde oggi 29 agosto | Christian Vieri ed altre ricorrenze

(Di giovedì 29 agosto 2024) 29edÈ stato un rapporto tormentato. A volte turbolento e burrascoso. Fatto di speranze e delusioni, anche se all’ultima stagione con quella maglia arrivò una Coppa Italia: erano sette anni che l’Inter non vinceva qualcosa. Le reti non sono mancate. Le prime erano quelle della speranza, quando per il tricolore si ipotizzava una lotta a due tra i nerazzurri e la Lazio. Il 29di venticinque anni farealizzava i primi gol ufficiali con la maglia della Beneamata. Una tripletta, al Verona.