Tv in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’attore aveva solo 30 anni

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono stati resi omaggi allaimprovvisadi Hardy Bucks Alan ‘Ali’ Carter. Carter, checirca 30, è stato trovato privo di sensi in una proprietà sulla vecchia Castlebar Road a Westport nelle prime ore di lunedì mattina. La Gardai ha avviato un’indagine sulla sua morte, ma al momento si ritiene che l’attore sia morto per cause naturali, anche se la causa del decesso non è stata confermata. Alan Carter era molto noto al pubblico televisivo per il ruolo del dj locale Scorpio Lyons nella serie comica della RTE Hardy Bucks. Hardy Bucks è nata come web series prima di vincere il concorso Storylands della RTE nel 2009 e di essere trasmessa dall’emittente nazionale per quattro stagioni e uno speciale di Natale. La serie ha avuto un tale successo di pubblico che è stato commissionato un film. “È morto, siamo tutti tristi”.