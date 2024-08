Siena un chilo di droga e oltre 30mila euro in contanti | arrestate due donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 -undie 33milainnascosti nell'armadio di casa. La polizia di stato diha arrestato duecolte in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto lo scorso fine settimana nella zona industriale di Isola d’Arbia. Nel primo pomeriggio, gli agenti in borghese hanno sottoposto ad un controllo, all’altezza di via Mengozzi, un’auto con a bordo duedi 27 e 51 anni. Gli investigatori si sono subito insospettiti per la presenza di una pochette ai piedi della più giovane, seduta al lato passeggeri, che sembrava volesse nascondere alla loro vista.