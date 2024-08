Scambio Saelemaekers-Abraham | affare fatto tra Milan e Roma

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ asse di mercato tra giallorossi e rossoneri nato nelle ultime ore per soddisfare le reciproche esigenze ha dato i suoi frutti. È stato infatti pressoché definito loche vedrà i due giocatori fare il percorso inverso con buona pace dei due allenatori.: I DETTAGLI Decisivo per la riuscita dell’la ricerca di una punta da parte del, visto l’infortunio di Morata e le poche garanzie che offre Jovic. La scelta è ricaduta sul centroavanti inglese che laha messo in lista di sbarco dopo l’arrivo di Dovbick e la permanenza di Dybala. I giallorossi hanno cosi aperto alla corte dei rossoneri chiedendo però in cambio un conguaglio a favore, tra i 5 e i 7 milioni, e l’esterno belga come contrapartita tecnica, assai gradita da mister De Rossi per la sua duttilità.