Quarta | Passare il turno a ogni costo La Fiorentina ormai è casa mia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 - In conferenza stampa dalla Pancho Arena, insieme a mister Palladino, c'è anche Lucas Martinez, uno dei leader della. Segnale preciso che la gara di domani sera è una di quelle importanti per la stagione.inizia analizzando il cambio tattico rispetto alle scorse stagioni. "da quattro a tre in difesa è stato un cambiamento grande. Sono arrivati dei giocatori, se ne sono andati altri. Piano piano metteremo dentro tutto, ci vorrà tempo anche se speriamo non molto. Siamo i primi che vogliamo vincere e fare le cose per bene. A mercato chiuso si vedrà un'altra".Cosa non dovete sbagliare domani sera? "Non dobbiamo sbagliare l'approccio. All'andata non siamo scesi in campo nel modo giusto. L'atteggiamento deve essere corretto, dobbiamo aver voglia di vincere i duelli, le seconde palle.