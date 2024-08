Napoli-Parma novità per David Neres | la scelta di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilsabato sera giocherà contro ilallo stadio Diego Armando Maradona e occhio all’impiego diLa prova delcontro il Bologna è stata decisamente più positiva rispetto a quella contro il Verona. E’ tornato l’entusiasmo, anche se i partenopei vogliono tenere i piedi per terra e non abbassare la guardia. In ogni caso, i tre gol segnati fanno ben sperare, anche perché si è vista la mano di Antonioe s’iniziano a vedere i primi frutti del duro lavoro svolto in estate. Sabato sera allo stadio Maradona arriverà il, che viene da una vittoria straordinaria contro il Milan per 2-1, punteggio che poteva essere decisamente più largo. Fabio Pecchia è un ex, ha dato un bel gioco ai crociati che adesso vogliono togliersi ulteriori soddisfazioni.