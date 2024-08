Lo shampoo anticaduta è l' alleato ideale per dare un boost di energia ai tuoi capelli

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ci sono mille motivi più che validi per curiosare tra i migliorie scegliere quale/quali portarsi a casa. C'è la sempreverde caduta stagionale, per esempio, e la fine dell'estate è proprio il momento più critico fra tutti. «La caduta deiin questo periodo è un fenomeno che riguarda tutti e in alcuni casi può diventare eccessiva e quindi causa di preoccupazione» – afferma Marcella Orofilo, Training Manager Ganassini Healthcare in Istituto Ganassini. «Quando la perdita deisupera i 100al giorno, si può trattare di alopecia, con un diradamento della chioma soprattutto nella zona frontale e temporale, o di telogen effluvium, più diffuso sul cuoio capelluto. E le cause, oltre al cambio di stagione, possono essere molteplici.