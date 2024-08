L' ha conosciuto al bar | Sergio Ruocco rompe il silenzio la rivelazione su Sharon e il killer

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)ile lo fa parlando in modo chiaro delle ipotesi sull'identikit del presunto assassino diVerzeni, la sua compagna 33enne uccisa con quattro coltellate: "Non riusciamo a immaginare niente. L'unica cosa che potrei pensare è a qualche cliente del bar dove lavorava, che le ha dato fastidio, ma non mi ha mai detto niente. Prima andava al pomeriggio, poi negli ultimi due mesi alla mattina". Un dettaglio questo che è anche al vaglio degli inquirenti. In un colloquio con Repubblica, il compagno dispiega perché la sua compagna non lavorava mai di notte: "Mai, perché stava alla pasticceria, non allo spaccio dietro che è sempre aperto. Ma al bar vanno persone normali, non è un posto malfamato". E ancora: "Andava da persone che conosciamo bene, sono tutti parenti, magari alla lontana, ma gente che sappiamo chi è.