La Lucchese si prepara per il Gubbio Gorgone monitora Sabbione e Costantino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Due dei tre rinforzi annunciati dal direttore sportivo rossonero Claudio Ferrarese sono arrivati. Il primo è il difensore moldavo di 23 anni Daniel Dumbravanu, in uscita dalla Spal, che ha necessità di sfoltire l’ampia "rosa". In realtà si tratta di un giocatore che ha già indossato la maglia rossonera nella stagione 2021. In quellaallenata da Guido Pagliuca, Dumbravanu giocò per la verità solo cinque partite. Nella stagione successiva passò al Siena, quindi alla Spal, che ne acquistò il cartellino. Mentre lo scorso anno ha collezionato 11 presenze nel Messina. Il secondo rinforzo non è, come si pensava, l’esterno offensivo Tonin, ma un giovanotto di 19 anni, Alessandro Selvini, che arriva in prestito "secco" dal Frosinone e che Giorgio, alla pari di Palmisani, conosce molto bene avendolo allenato nella Primavera.