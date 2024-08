La leggenda Forsyth Il suo Sciacallo divenne realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Fa freddo a Parigi, alle sei e quaranta di mattina in una giornata di marzo, e il freddo sembra ancor più intenso quando sta per essere giustiziato un uomo". L’incipit è il manifesto di un libro straordinario, un esordio fulminante e la prima pietra di un castello unico di storie. Frederckè tante cose – principalmente un romanziererio che ha venduto decine di milioni di copie – ma per me resta il più grande autore di spionaggio assieme a John Le Carré. "Il giorno dello", il suo debutto, uscì nel 1971 ed è la prima tessera di un domino irripetibile, che ha fatto diun Maestro con la M maiuscola. Perché i suoi principali comandamenti sul modo di scrivere sono una stella polare, anche per me.