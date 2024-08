La guerra è nell’ordine delle cose ci dicono i politici E l’informazione ‘pappagallo’ lo ripete

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) di Susanna Stacchini L’uomo, l’animale più intelligente presente sulla terra, è riuscito a dimostrare una stupidità che non ha eguali in nessun’altra specie. Una stupidità, ben incarnata da governanti e padroni del mondo, che usano quell’intelletto di cui tanto andiamo fieri, per rendere la terra sempre più invivibile. Una stupidità, ormai sfociata in abiettezza e meschinità, responsabili come sono di guerre, vendita di armi e sopraffazioni di ogni genere. Non è accettabile che commercio di armi e guerre siano business motore dell’economia. E’ intollerabile e disdicevole, accettare che per meri motivi economici e equilibri di potere, bambini, uomini e donne, subiscano violenze inaudite, fino alla morte. Certo, nulla di nuovo, le guerre sono sempre esistite. Nell’antichità però, venivano imbastite “per vincere”, ed ottenere a tutti i costi l’obbiettivo prefissato.