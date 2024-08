Inter il peso di Correa Tucu senza mercato Sarà la quinta punta?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Incatenati alla Madonnina si sta bene persino vedendo il campo di rado. Anche sapendo, a lungo andare, che per riuscire a strappare minutaggio si dovranno attendere apmenti come la Coppa Italia, se citurnover, o i garbage time del campionato. A Joaquin, evidentemente, la metropoli milanese aggrada. Si è sposato da circa un anno con Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi, monzese. È arrivato in Italia nel 2015, ha aperto due parentesi a Siviglia e Marsiglia, ma nei confini tricolori sperimentati tra Sampdoria, Lazio esta bene, tanto che le sirene greche dell’Aek Atene e quelle arabe in qualche modo accennate (e chissà che non tornino dopo il 30 agosto) finora poco lo hanno scalfito.