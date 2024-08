Il Concertozzo di Elio e Le Storie Tese in tv | L’inclusione lavorativa si può realizzare

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In esclusiva su Real Time, giovedì 29 agosto alle ore 21.30, va in onda Il– Musica e Inclusione in Italia. Il documentario raccontadi inclusività e integrazione di persone autistiche impegnate nell’organizzazione dell’evento promosso dae Leinsieme al Trio Medusa. Svoltosi a Monza il 25 e 26 maggio, Ilnon è solo un festival musicale, ma una vera e propria celebrazione del. Real Time ha scelto, quindi, di dare spazio a questo evento speciale, dedicando una prima serata al racconto di quattro giovani autistici che lavorano presso Pizzaut. Per la prima volta, infatti, grazie all’iniziativa di EELST e Trio Medusa, il servizio di food and beverage durante Ilè stato gestito interamente da realtà che impiegano ragazzi autistici.