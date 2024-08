Golf otto azzurri al British Masters 2024 | presenti Migliozzi e Manassero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sta per prendere il via il, torneo del DP World Tour in programma da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Per i giocatori europei inizia la corsa alla qualificazione per la Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York) che si concluderà il 24 agosto del prossimo anno. Al The Belfry Hotel & Resort di Sutton Coldfield, in Inghilterra, unico campo al mondo ad aver ospitato per quattro volte la Ryder Cup (1985, 1989, 1993 e 2002), sarannogliin gara. Assieme a Matteoe Guido, che fu secondo nel 2021, ci saranno anche Edoardo Molinari (primo vicecapitano del team Europe alla Ryder del 2025, il vincitore del 2020 Renato Paratore, Filippo Celli, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise. Ilè anche il primo dei nove eventi “Back 9” del DP World Tour. A difendere il titolo, il neozelandese Daniel Hillier.