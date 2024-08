‘Gaga Chromatica Ball’ | il concerto evento a LA su Sky quando vederlo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arriva in esclusiva per l’Italia su Sky GagaBall, ilche Lady Gaga ha tenuto al prestigioso Dodger Stadium di Los Angeles. Lo show – che ha incantato oltre 52mila fan – è stato diretto, prodotto e creato dalla stessa Lady Gaga che ha saputo trasformare il palco in un’opera d’arte dinamica e in continua evoluzione. Per chi volesse (ri)vivere quella magica serata, lo speciale tv è in palinsesto: mercoledì 28 agosto su Sky Uno alle 21.15 mercoledì 28 agosto su Sky Documentaries alle 22.40 mercoledì 28 agosto in streaming su NOW, sabato 31 agosto su TV8 alle 21:30 sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go Durante GagaBall, Lady Gaga proporrà una scaletta indimenticabile con esibizioni spettacolari delle sue hit più iconiche. Tra queste, Stupid Love, Bad Romance, Just Dance, Poker Face, Shallow e Rain On Me.