Empoli accusato di rapina viola l' obbligo di divieto di dimora | in manette

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 - Sorpreso lo scorso giugno da un vigilantes mentre avrebbe cercato di nascondere nello zaino merce esposta per la vendita in un supermercato in via Tinto da Battifolle ad, avrebbe reagito aggredendo l’addetto alla sicurezza. Dopo l’intervento della polizia di stato empolese la vicenda, che avrebbe visto come protagonista un 37enne originario delle Isole Mauritius, era finita subito in Tribunale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con l’ipotesi di accusa del reato di tentataimpropria. In attesa del processo, il giudice aveva poi disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare deldinell’intera provincia del capoluogo toscano.