Dumfries vicinissimo al rinnovo Un segnale controverso dall’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Denzelè molto vicino alcon l’Inter, ma una particolarità sul contratto diventa unper le prossime stagioni. La dirigenza fa qualcosa di anomalo.– Dopo un anno dall’inizio delle trattative per ildi contratto finalmente sta arrivando la firma per Denzel. L’esterno olandese si è convinto a rimanere un giocatore dell’Inter ed ha accettato le condizioni imposte dalla dirigenza. Tutto era cominciato dalla sua richiesta di 5 milioni di euro netti, oggi l’accordo si è chiuso sui 4 milioni. L’inizio di stagione comunque non è stato positivo: due partite su due l’ex PSV ha fatto ingresso dalla panchina senza incidere veramente.per il futuro arrivato! ANOMALIA – La dirigenza sta comunque portando a termine una trattativa con una condizione anomala per il lavoro solito.