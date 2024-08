Dopo il Festival di Venezia parlerò del MeToo sarò una donna abusata che combatterà contro il suo aggressore | Sveva Alviti è la madrina dell’evento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), oggi attrice e con un passato da tennista, è ladell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di. “Sarà un’edizione straordinaria, ricca di umanità”, dice all’AdnKronos. Scelta comeda Alberto Barbera,si prepara a calcare uno dei palchi più importanti del cinema internazionale: “Sono molto grata e felice di ricoprire un ruolo nell’arte che amo: la settima arte. Mi sono preparata in modo meticoloso, con grande passione e cuore. Non c’è niente di più bello e stimolante”. In questo ruolo, spiega l’attrice, “vorrei essere una guida per attori, critici e pubblico durante gli undici giorni di questo evento. Voglio far sentire le persone a casa e essere unavicina a loro, non solo istituzionalmente ma anche umanamente. Questa edizione sarà straordinaria, con film di intrattenimento e temi sociali”.